中国棉花：9-12月棉花进口可能意外大增，因库存较低--业内人士

路透纽约7月25日 - 一位经验丰富的业内人士周五表示，中国农业补贴政策变化的不确定性，可能使9-12月期间进口棉花需求激增。中国是全球最大的棉花生产国和消费国。

Jernigan Global Commoditie总裁兼执行长Ed Jernigan表示，对于中国新农业补贴政策，外界“根本摸不着头脑”。

Jernigan称，从9月开始纺织厂将需要从国内市场采购或进口新的棉花，因为库存较低，而且政府巨大的棉花储备质量并不高。这位执行长为纺织厂的供应链管理提供建议。

他表示，“如果能获得配额的话，中国可能意外增加进口以满足需求。”

中国政府今年准备用农产品补贴计划，取代2011年出台的收储政策，但尚未公布所有细节。此举令人关切国内纺织厂将何时及以何种方式买到国内的新供应。

如果中国需求猛增，可能将为面临不利前景的美国农户带来一线希望，因为美国棉花丰收，而且中国的收储政策变化恐降低该国的需求。中国是全球最大纺织品市场。

但Jernigan称，他认为市场“偏空”，预计美国2014/15年供应量将触及1,600万-1,750万包预估区间的高端，因作物生长条件良好。

7月25日当周，纽约期棉 受投机客抛售打压而跌至2012年6月触及的低位，因供需前景越加偏空。(完)