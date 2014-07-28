东欧情势：马航坠机地点交火令调查更加复杂，欧美准备制裁俄罗斯

分裂分子否认与此有关，莫斯科也声称没有向他们提供导弹，暗指责任在于乌克兰政府军。

“基辅在试图销毁他们军队的罪证，”分裂势力领导人Aleksander Borodai说，他提到有一支乌克兰政府军周日在距离坠机现场不远处发动攻势。

欧洲国家努力想把制裁俄罗斯对自身经济的影响最小化，美国国务院则公布了显示俄罗斯军队上周跨境向乌政府军开火的图片，以此作为更充分的理由对俄进行强力制裁。

美国国务院称，图片显示有多管火箭炮对乌开火。这些图片可以证明乌境内的亲俄分裂势力使用俄提供的重炮攻击乌政府军。

俄外交部称，外长拉夫罗夫和美国国务卿克里已就有必要确保“内部冲突”快速停火达成一致。

但美国国务院称，克里不接受拉夫罗夫对于俄提供重型武器加剧冲突的否认，克里并敦促拉夫罗夫“停止向乌境内输送重型武器，停止从俄罗斯境内发射火箭和开炮，并开始致力于缓和当地冲突。”