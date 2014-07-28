东欧情势：马航坠机地点交火令调查更加复杂，欧美准备制裁俄罗斯

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
分裂分子否认与此有关，莫斯科也声称没有向他们提供导弹，暗指责任在于乌克兰政府军。
“基辅在试图销毁他们军队的罪证，”分裂势力领导人Aleksander Borodai说，他提到有一支乌克兰政府军周日在距离坠机现场不远处发动攻势。
欧洲国家努力想把制裁俄罗斯对自身经济的影响最小化，美国国务院则公布了显示俄罗斯军队上周跨境向乌政府军开火的图片，以此作为更充分的理由对俄进行强力制裁。
美国国务院称，图片显示有多管火箭炮对乌开火。这些图片可以证明乌境内的亲俄分裂势力使用俄提供的重炮攻击乌政府军。
俄外交部称，外长拉夫罗夫和美国国务卿克里已就有必要确保“内部冲突”快速停火达成一致。
但美国国务院称，克里不接受拉夫罗夫对于俄提供重型武器加剧冲突的否认，克里并敦促拉夫罗夫“停止向乌境内输送重型武器，停止从俄罗斯境内发射火箭和开炮，并开始致力于缓和当地冲突。”
美国国务院声明补充表示，克里还强调了美国对欧安组织核实过的双边停火的支持，并重申华府强力支持对马航坠毁客机的国际调查。(完) (编译 王丽鑫/白云; 审校 郑茵/张荻)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。