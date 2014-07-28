新闻稿：亚洲银行的区域性扩张改变了风险状况--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

新加坡，2014年7月22日—穆迪投资者服务公司表示，过去5年亚洲银行的区域性扩张带来多样化效益，但也可能会提高银行发展战略的不确定性。

穆迪助理副总裁陈福顺称：“亚洲银行的区域性扩张往往伴随着更复杂的经营模式、不同的监管和运营环境等问题。”

“因此，区域性扩张对亚洲银行是否具有正面抑或负面信用影响取决于扩张的执行情况。” 陈福顺补充道。

陈福顺在穆迪新发表《亚洲银行的区域化：多样化效益是否能抵消风险状况变化的影响？》 (Regionalization of Asian Banks: Will Diversification Benefits Offset Changing Risk Profiles?) 报告之际作出上述评论。

穆迪报告指出，支持亚洲银行在该地区扩张的3个原因如下： (1) 与全球其他地区相比，亚洲的增长潜力更大； (2) 地区内贸易的发展势头在持续； (3) 全球金融危机以来，西方银行在亚洲的贷款市场份额下降。

由于进行区域性扩张，亚洲银行贷款组合中的海外贷款比重已经上升。因此，亚洲银行的利润结构更为多元化，来自其本土市场之外的利润占比提高。

尽管收购是银行进入目标市场的最快捷的途径 (尤其是印度尼西亚、泰国和香港) ，但整合收购对象与收购方的业务以及实现成本削减和收入协同效应的过程往往旷日持久，而且具有挑战性。

穆迪报告还指出，在东盟区域，银行受益于该地区稳定的运营环境，幷实现了良好的增长与盈利能力。

但是，如果经济周期逆转，各市场的独特风险将更为明显，银行区域战略会迎来真正的考验。

穆迪报告认为，银行进入新市场时，规模是一个差异化因素，原因是大银行往往有更好的零售资金渠道，这对银行是重要的利润中心。

另一方面，区域实力也有助于银行在利基市场 (niche segment) 建立可持续的竞争地位，其中包括贸易融资以及向企业交叉销售金融产品等。(完)