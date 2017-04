新闻稿：亚太地区谨慎推行银行处置与内部救助机制--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港,2014年7月24日—穆迪投资者服务公司表示,虽然亚太各国政府有计划实施银行处置与内部救助机制,但和取得更显着进展的美国和欧盟相比,其步伐较为谨慎。

穆迪香港信用政策部的高级副总裁Stephen Schwartz表示,“在亚太地区,采用西方式改革 (尤其是那些内部救助相关机制) 的政治动机和对其必要性的认识都较薄弱。”

Schwartz称,“亚太银行业在1997-98年亚洲金融危机之后成功开展了资本重组计划和金融业改革,因而资本充裕,能够将全球危机和欧洲危机相关的震荡影响降至最低。”

他是在穆迪发表的特别评论 “亚太地区银行处置与内部救助机制汇编” (A Compendium of Bank Resolution and Bail-in Regimes in the Asia-Pacific) 中作出上述评论的。

该报告概括了9个银行体系当前的处置与内部救助机制,其中8个是金融稳定理事会 (FSB) 成员:澳大利亚、中国大陆、香港、印度、印度尼西亚、日本、韩国和新加坡。另外,新西兰也包括在其中,虽然它幷非FSB成员国,但也采用了很多符合 “有效处置机制的主要元素”的政策。FSB成员国承诺,到2015年底之前履行“有效处置机制的主要元素”中规定的准则。

尽管亚太地区在实施“西方式”处置与内部救助机制过程中步伐谨慎,但各国政府和监管部门面临的压力正在加大,这一方面来自于二十国集团的敦促,另外在一些情况下有必要使本国机制和亚太地区以外机制统一,这样才能和境外监管部门合作谋求全球系统重要性银行的复原和处置规划。

但是,在穆迪看来,亚太各国政府仍专注于通过合理监管、宏观审慎措施以及实施符合巴塞尔协议III的严格的资本和流动性要求来防范危机的发生。

各国监管部门更倾向于通过提早行动来应对银行业压力,而不是等到处置与内部救助机制被触发。

同时,一些国家的银行在发行具有无法存续条款、符合巴塞尔III的资本工具方面已取得了显着进展。但是,各个国家在银行业遭遇压力的情况下是否允许机制被触发,还是会使用多种形式的公共支持措施来规避投资者损失(可能性似乎更大),这还不得而知。