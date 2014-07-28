香港金融：金管局周五纽约时段再向市场注资，惟与沪港通无关--副总裁

路透香港7月28日 - 香港金融管理局（HKMA）副总裁彭醒棠称，上周五纽约时段再向市场注资，由7月初至今，金管局共向银行体系注入490.5亿港元，但港元走强的原因纯粹基于一般商业活动，与即将开通的沪港通无关。

据路透报价网页 显示，金管局于上周五（25日）纽约时段向市场注入53.48亿港元，为7月15日以来再度注资。本次注资后，银行体系结余周二（29日）将增至2,129.19亿港元。

香港时间08:04，港元兑美元 报7.7501，紧贴强方兑换保证水平。

彭醒棠在一份声明中表示，从市场人士了解，近期港元需求增加，主要是由于一般商业活动所导致，包括H股派发股息、跨境并购活动以及新股上市。

“有一说法是为了即将开通的沪港通而提前预备港元资金，我们认为有关说法并不成立，因为通过此渠道投资A股，是以人民币结算，所以海外投资者可以直接在香港的外汇市场以美元兑换人民币，而毋须先转成港元。”他说。

他并称，由于很多上市、并购和派息的活动仍在进行中，预期港元汇率短期内仍会处于强势。

金管局7月1日开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。