香港金融：金管局周五纽约时段再向市场注资，惟与沪港通无关--副总裁

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港7月28日 - 香港金融管理局（HKMA）副总裁彭醒棠称，上周五纽约时段再向市场注资，由7月初至今，金管局共向银行体系注入490.5亿港元，但港元走强的原因纯粹基于一般商业活动，与即将开通的沪港通无关。
据路透报价网页 显示，金管局于上周五（25日）纽约时段向市场注入53.48亿港元，为7月15日以来再度注资。本次注资后，银行体系结余周二（29日）将增至2,129.19亿港元。
香港时间08:04，港元兑美元 报7.7501，紧贴强方兑换保证水平。
彭醒棠在一份声明中表示，从市场人士了解，近期港元需求增加，主要是由于一般商业活动所导致，包括H股派发股息、跨境并购活动以及新股上市。
“有一说法是为了即将开通的沪港通而提前预备港元资金，我们认为有关说法并不成立，因为通过此渠道投资A股，是以人民币结算，所以海外投资者可以直接在香港的外汇市场以美元兑换人民币，而毋须先转成港元。”他说。
他并称，由于很多上市、并购和派息的活动仍在进行中，预期港元汇率短期内仍会处于强势。
金管局7月1日开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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