《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月28日

*工商时报：

--立法院今日召开二次临时会，将自由经济示范区特别条例纳第二优先议题，国民党团政策会执行长林鸿池表示，立法院长王金平盼示范尽速送出委员会，愿协助逐条协商，为台湾经济提升新动能。

--针对银行是否需要直接设保险部代销保单，金管会预计本周即会召开公听会，研拟修改保险法，准许银行可以兼营保险销售业务。金管会强调，此一修法是要让银行销售保单权责相符，更保障消费者，最快草案9月底前会送行政院。

--金管会把业务重心放在提升国内保险业竞争力，将推动保险法急迫性修法，引进立即纠正措施，明确规定保险公司退场指标，让目前市场上的体弱保险公司积极自救，否则就要接管。

--金管会主委曾铭宗8月底前将选出6-8家亚洲盃(台资银行进军亚洲市场)首波〞主力球员〞，推动金融业打亚洲盃进入第二阶段；据悉，包括中信金 、国泰金 、元大金 、富邦金 、开发金 、第一金 及兆丰金 都可能入选。

*经济日报：

--台湾面板业扬眉吐气，最新数据显示，群创 第2季全球9.1寸以上大尺寸面板与超高画质(Ultra HD)电视面板，市占率都超越三星显示器，拿下世界第二，仅次于南韩乐金显示器(LGD)，大尺寸面板市占更是首度跨过〞三星障碍〞。

--上任满周年，金管会主委曾铭宗提出未来三大施政重点，包括松绑开户限制发展亚太理财中心、引进立即纠正措施整顿问题保险公司，以及大规模检讨法规因应网路化时代。

--经贸国是全国会议将于今日落幕，国发会昨天推估，可达成35项共同与多数意见，包括政府应制定自由化下国家战略、推动税改，尽速通过两岸服贸协议等。不过，台湾如何避免〞大陆化〞、平衡两岸经贸与区域整合需求，因未见深刻讨论。

--打工业区囤地，经济部再下重手。据了解，经济部将修改产业创新条例，明订在公告两年后，已取得工业区土地的业者若仍闲置土地，政府得以市价买回的同时，业者必须缴纳土地增值税，将涨价利益归公。决策官员表示，这项作法目的迫使业者吐出闲置土地。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。