中国个股：中国建筑近期累计获逾500亿元项目，相当于去年营收7.4%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海7月28日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周一公布，近期获得11项重大项目，金额累计达503.9亿元人民币，相当于2013年经审计营业收入的7.4%。
刊登在上海证券交易所的公告显示，其中金额最大的是中国建筑第三工程局获得的湖北宜昌中央商务区滨江城市综合体项目，项目金额100亿元。
中国建筑上周五收报3.12元，过去一个月涨逾11%。(完)
浏览公告详情，请点击上证所公告 here (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。