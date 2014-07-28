中国个股：中国建筑近期累计获逾500亿元项目，相当于去年营收7.4%

路透上海7月28日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周一公布，近期获得11项重大项目，金额累计达503.9亿元人民币，相当于2013年经审计营业收入的7.4%。

刊登在上海证券交易所的公告显示，其中金额最大的是中国建筑第三工程局获得的湖北宜昌中央商务区滨江城市综合体项目，项目金额100亿元。