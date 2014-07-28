《香港报摘》--经济日报7月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条：
--资金急速涌入，港元兑美元再触及7.75港元强方兑换保证，金管局事隔两周再承接美元沽盘，上周五晚向市场注入53.48亿港元。
* 其他：
--香港地产商开始派发成绩表，打头阵是周四的长和系及恒隆地产 ，券商预期，今年上半年卖楼收益大增的长实 期内核心盈利增幅仲乎18-83%，胜过和黄 的单位数增长。
--以南非及伦敦为双总部的天达资产管理正扩充香港办公室规模，招聘熟悉中港市场的驻港基金经理，为沪港通作出部署。
--据中原地产的数据显示，香港十大屋苑在周六、日仅录8宗住宅物业成交，较对上一周的20宗急跌60%，为自4月以来首度跌至单位数，属近17个周末交易新低。（完）
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。