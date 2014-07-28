《香港报摘》--经济日报7月28日

* 头版头条：

--资金急速涌入，港元兑美元再触及7.75港元强方兑换保证，金管局事隔两周再承接美元沽盘，上周五晚向市场注入53.48亿港元。

* 其他：

--香港地产商开始派发成绩表，打头阵是周四的长和系及恒隆地产 ，券商预期，今年上半年卖楼收益大增的长实 期内核心盈利增幅仲乎18-83%，胜过和黄 的单位数增长。

--以南非及伦敦为双总部的天达资产管理正扩充香港办公室规模，招聘熟悉中港市场的驻港基金经理，为沪港通作出部署。

--据中原地产的数据显示，香港十大屋苑在周六、日仅录8宗住宅物业成交，较对上一周的20宗急跌60%，为自4月以来首度跌至单位数，属近17个周末交易新低。（完）

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