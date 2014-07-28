《台湾重要政经日程》--7月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
===================今日重要政经消息=============================
7/28(一)
--09:00 经贸国是会议。
--09:00 2014年国土安全国际研讨会。
--10:30 立法院全院委员谈话会。
--14:00 群创 第二季财报公布及投资人说明会。
--12:30 央行代财政部标售103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期。
--16:00 国发会6月景气灯号记者会。 ================================================================ *7/29(二)
--09:00 金管会主委将出席两岸金融研讨会。
7/30(三)
--14:00 友达 第二季财报公布和投资人说明会。
--12:30 央行代财政部标售103/12期公债金额预定350亿台币，年期为30年期。 *--14:30 兆丰金控 旗下银行举行信用卡记者会。
--17:00 联电 第二季财报公布和投资人说明会。
7/31(四)
--08:30 第二季GDP概估数据。 *--10:30 星展银行(台湾)举行第三季投资展望记者会。
8/5(二)
--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增1.64%。
--16:10 央行公布7月末外汇存底，上月底为4,234.54亿美元。
8/7(四)
--16:00 财政部公布7月出口金额，上月年增率为1.2%。
8/13(三)
--12:30 央行代财政部标售103/8期国库券，金额预定200亿台币，天期为182天。
8/20(三)
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
8/25(一)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。