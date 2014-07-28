欧洲金融：爱尔兰草拟新规，将允许对冲基金提供贷款

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透都柏林7月28日 - 爱尔兰央行表示，据央行草拟的新规，该国将允许注册在该国的对冲基金贷款给企业。爱尔兰是欧洲最大的基金注册地之一。
金融危机后，欧洲银行业仍不断减少对家庭和企业的贷款，因此许多规模太小，无法发行债券的企业在筹借资金时，越来越多地转向保险商、私募股权投资公司和对冲基金等其他来源。
爱尔兰以往不允许注册在该国的对冲基金放贷，因监管机构认为那风险太高。不过鉴于在欧洲取得信贷日益困难，爱尔兰央行已起草监管规则，允许获央行许可的专业贷款基金，在国际间提供贷款。
爱尔兰央行周一发出有关规定的意见征询，预计年底前可定案。
据规则草案，一支贷款基金对单一借款人的贷款上限，不得超过基金资产的四分之一；而基金的总负债比率上限为1比1，也就是说，如果一支基金资产规模为1亿欧元，可再借入1亿欧元。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选