全球经济：世界银行考虑让受援国政府负责本国援助项目的监管

路透华盛顿7月24日 - 世界银行在考虑让受援国政府来负责本国援助项目的监管工作，监督机构担心此举恐有损目前世行实施的社会和环境保护措施。

路透获得的一份草案文件表明，该提议将是20年来有关世界银行大型开发项目监督政策的最大调整。建议者认为，该提议将增强世行项目的灵活度，减少繁文缛节，而且是顺应全球新局面的必要举措。在新的世界格局中，世行并非唯一的主要开发机构。

根据该计划，受援助国可能被要求在项目开始前自行评估，并制定规则以确保在项目实施过程中不受到损害。比方说，巴西规划部在利用世行资金修建一座新桥时，可以实行自己制定的社会和环境指导方针，只要世行认为这些保护措施“可以接受”。

下周世行理事会将就此草案框架进行磋商，而且在2015年下半年正式实施前，还将与各国政府、非盈利组织和受影响团体再进行至少一轮磋商。

人权组织和环保组织担心，若采用此提议，世行恐将把权力让与腐败或效率低下的政府。其他批评人士指出，许多较为贫穷的国家缺少资金或技术来实施严格的标准。

“遗憾的是，(草案)并未概述最低标准之类的规定，而这是世行信任一个借款国所必需的，”人权观察组织(Human Rights Watch)资深倡导员艾文斯(Jessica Evans)称。“把这个问题交由工作人员决定...是有问题的。”

世行已经花了近两年时间来检视自身的贷款保护状况，表示打算保持如以往一样强有力的保护措施。

“我们希望实施新的强有力的环保和社会保障政策，通过实施相关标准来支持可持续发展；对受我们援助项目影响的国家、实施这些政策的国家及让我们承担责任的国家而言，这些标准都应该是清晰明确的，”世行发言人David Theis称。