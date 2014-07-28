《中国重要政经日程》--7月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
==========================近期重要政经日程==========================
7/29（周二）
--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。
*--国新办就2014年上半年安全生产工作进展和下阶段重点工作举行发布会。
7/30（周三）
*--2014网易经济学家年会夏季论坛在北京国贸大酒店举办。
8/1（周五）
--由中国城市和小城镇改革发展中心、财讯传媒集团主办的2014’崇礼 中国城市发展国际论坛于2014年8月1-2日在河北省张家口市崇礼县举行。
8/28（周四）
--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。
9/1（周一）
--由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2014中国500强企业高峰论坛”定于9月1日-3日在重庆举行。
9/10（三）
--2014中国国际黄金大会在北京召开，至12日。
9/18（周四）
--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李贺)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。