《中国重要政经日程》--7月28日

--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。

*--国新办就2014年上半年安全生产工作进展和下阶段重点工作举行发布会。

--由中国城市和小城镇改革发展中心、财讯传媒集团主办的2014’崇礼 中国城市发展国际论坛于2014年8月1-2日在河北省张家口市崇礼县举行。