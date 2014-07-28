国际油市：美国原油期货跌破102美元，此前美国汽油价格大跌

根据Lundberg周日公布的调查，美国过去两周汽油均价每加仑下跌0.09美元，价格大跌是因为炼厂下调批发价。

加沙地带的交火周日有所减弱。此前哈马斯伊斯兰激进分子表示，他们支持进行24小时的人道主义停火，美国总统奥巴马亦呼吁停火，但没有看到哈玛斯与以色列达成全面停火协议的迹象。

医疗及安全部门消息人士称，利比亚特种部队和伊斯兰武装分子周六夜间和周日上午在利比亚东部城市Benghazi发生冲突，至少36人死亡。

乌克兰东部马航客机坠毁地点周日爆发激烈交火，令调查工作更加复杂。而欧洲和美国准备为此对俄罗斯进行制裁。 (完)

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