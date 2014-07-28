国际油市：美国原油期货跌破102美元，此前美国汽油价格大跌

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
根据Lundberg周日公布的调查，美国过去两周汽油均价每加仑下跌0.09美元，价格大跌是因为炼厂下调批发价。
加沙地带的交火周日有所减弱。此前哈马斯伊斯兰激进分子表示，他们支持进行24小时的人道主义停火，美国总统奥巴马亦呼吁停火，但没有看到哈玛斯与以色列达成全面停火协议的迹象。
医疗及安全部门消息人士称，利比亚特种部队和伊斯兰武装分子周六夜间和周日上午在利比亚东部城市Benghazi发生冲突，至少36人死亡。
乌克兰东部马航客机坠毁地点周日爆发激烈交火，令调查工作更加复杂。而欧洲和美国准备为此对俄罗斯进行制裁。 (完)
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(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 杜明霞/张若琪)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。