台湾金融：金管会将再放宽证券和保险国际业务分公司的限制--报载

路透台北7月28日 - 台湾经济日报周一指出，金管会针对国际证券业务分公司(OSU)正积极与央行协商放宽更多业务限制，预计下半年业务可慢慢扩大；同时将开放设立国际保险业务分公司(OIU)的修法，预计9月送行政院。

产品方面，报导称，金管会已请旗下各局及各公会筛选相关产品，例如包括人民币衍生性商品、高收益债券基金等，像TRF（目标可赎回远期契约）商品契约修正后，会很有市场性。

报导引述金管会主委曾铭宗表示未来三大施政重点，包括松绑开户限制发展亚太理财中心，放宽证券及保险业国际业务分公司的限制；整顿问题保险公司及大规模检讨法规因应网路化时代。

报导也称，金管会也将强化问题保险公司处理，包括要求业者提出可行自救、引资计画，以及修保险法引进立即纠正措施，要给问题保险公司更大压力。例如保险业资本适足率(RBC)低于50%或净值为负数的公司，就立即采取接管、监管等措施。具体内容如何订，会再开公听会。