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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 08:46 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月28日

**上海证券报**

--中国金融期货交易所副总经理鲁东升表示，股指期权上市准备已经完成，做市商培育工作正在不断深化。

--全国股转系统公司发布相关指引，明确非上市公众公司重大资产重组的信息披露和业务办理流程。

**证券时报**

--国务院国资委发布的数据显示，截至2013年底，113家中央企业资产总额达到35万亿元人民币，较上年增长11.7%。

--郑州商品交易所近日与中国建筑材料联合会签署合作协议，将在建材期货遴选、期现对接等方面展开合作；双方将合作研究水泥等建材领域期货品种。

**第一财经日报**

--记者获悉，央行上海总部原副主任凌涛离职空降均瑶集团，可能将在均瑶和复星共同筹建的民营银行中任职。

--中国货币网披露的相关信托公司上半年财务数据显示，50家信托公司今年上半年共实现净利润188.4亿元。

--记者获悉，协鑫集团已在与超日太阳 谈判，可能会参与超日太阳的战略投资并借壳上市，不过这一说法还未得到双方的确认。

**每日经济新闻**

--上海证交所组织的一次沪港通讲师培训中透露，沪港通正式登场时间初定在10月13日。

**金融时报**

--广东省财政厅日前接受记者采访时称，广东目前正在推进棚户区改造省级融资平台组建工作；该平台将按“政府引导、市场化运作”模式组建，作为独立市场主体开展运营。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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