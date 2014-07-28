《中国报摘》--其他报纸重要消息7月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**上海证券报**
--中国金融期货交易所副总经理鲁东升表示，股指期权上市准备已经完成，做市商培育工作正在不断深化。
--全国股转系统公司发布相关指引，明确非上市公众公司重大资产重组的信息披露和业务办理流程。
**证券时报**
--国务院国资委发布的数据显示，截至2013年底，113家中央企业资产总额达到35万亿元人民币，较上年增长11.7%。
--郑州商品交易所近日与中国建筑材料联合会签署合作协议，将在建材期货遴选、期现对接等方面展开合作；双方将合作研究水泥等建材领域期货品种。
**第一财经日报**
--记者获悉，央行上海总部原副主任凌涛离职空降均瑶集团，可能将在均瑶和复星共同筹建的民营银行中任职。
--中国货币网披露的相关信托公司上半年财务数据显示，50家信托公司今年上半年共实现净利润188.4亿元。
--记者获悉，协鑫集团已在与超日太阳 谈判，可能会参与超日太阳的战略投资并借壳上市，不过这一说法还未得到双方的确认。
**每日经济新闻**
--上海证交所组织的一次沪港通讲师培训中透露，沪港通正式登场时间初定在10月13日。
**金融时报**
--广东省财政厅日前接受记者采访时称，广东目前正在推进棚户区改造省级融资平台组建工作；该平台将按“政府引导、市场化运作”模式组建，作为独立市场主体开展运营。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。