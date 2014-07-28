《中国报摘》--其他报纸重要消息7月28日

--记者获悉，央行上海总部原副主任凌涛离职空降均瑶集团，可能将在均瑶和复星共同筹建的民营银行中任职。

--记者获悉，协鑫集团已在与超日太阳 谈判，可能会参与超日太阳的战略投资并借壳上市，不过这一说法还未得到双方的确认。