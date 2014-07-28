《香港报摘》--信报7月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条：
--市场消息透露，原本计划于今年下半年香港上市的广发银行、北京银行及上海银行由于公司重组工作尚未完成，很大机会明年才能上市。
* 其他：
--长实 执行董事赵国雄称，集团去年在香港住宅售楼收益仅50亿港元，但今年以来已套现逾176亿港元，达到年初订下目标的60%左右，累计售出超过2,560伙单位。
--麦当劳 香港董事总经理黎韦诗称，上周四已即时停止售卖由福喜食品供应相关产品，并封存由河北福喜及广州福喜入口的食材，交由政府中央收集区处置，预计8月初将恢复供应部分蔬菜配料，包括由美国及台湾入口的新鲜生菜及洋葱。
--云顶香港 预计今年上半年净利超过1.8亿美元，按年大增逾6.8倍，因此前出售资产带来溢利以及重估若干金融资产产生收益。（完）
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。