《香港报摘》--信报7月28日

--麦当劳 香港董事总经理黎韦诗称，上周四已即时停止售卖由福喜食品供应相关产品，并封存由河北福喜及广州福喜入口的食材，交由政府中央收集区处置，预计8月初将恢复供应部分蔬菜配料，包括由美国及台湾入口的新鲜生菜及洋葱。