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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 08:55 BJT

《香港报摘》--信报7月28日

* 头版头条：

--市场消息透露，原本计划于今年下半年香港上市的广发银行、北京银行及上海银行由于公司重组工作尚未完成，很大机会明年才能上市。

* 其他：

--长实 执行董事赵国雄称，集团去年在香港住宅售楼收益仅50亿港元，但今年以来已套现逾176亿港元，达到年初订下目标的60%左右，累计售出超过2,560伙单位。

--麦当劳 香港董事总经理黎韦诗称，上周四已即时停止售卖由福喜食品供应相关产品，并封存由河北福喜及广州福喜入口的食材，交由政府中央收集区处置，预计8月初将恢复供应部分蔬菜配料，包括由美国及台湾入口的新鲜生菜及洋葱。

--云顶香港 预计今年上半年净利超过1.8亿美元，按年大增逾6.8倍，因此前出售资产带来溢利以及重估若干金融资产产生收益。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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