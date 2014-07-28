《焦点》距截止日只剩几天，阿根廷债务违约迫近

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**协议遥不可及，短期仍无解**
分析师说，阿根廷仍可能有意外的举动。
Griesa也可能暂缓执行他的裁决以防止违约--他自己形容这么做是“我所能想像到的最差状况。”
坚持全额偿付的债权人或将必须要求这项延期执行令，并要求阿根廷提出保证，可能是财务上的保证；一旦RUFO条款过期，就得从1月开始协商。
“如果出现违约，原告可能得不偿失，”Puente银行分析师Alejo Costa说。
“若阿根廷果真违约，他们也将不知后果如何，可能得进入另一个冗长的法律程序。”
钉子户债权人将采取何种行动，可能取决于其所持债权以旧换新的比例。他们可能选择直接把债券套现以避免更漫长的法律战，抑或是选择继续协商出一个协议为止。
阿根廷周五未能与美国法院指挀的调停人，就与钉子户债权人之间的争端达成突破性的进展，这暗示要达成和解以避免下周违约仍是未竟之天。
但即使阿根廷成功达成协议，想摆脱今年已经落入衰退的经济也为时已晚。(完)
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