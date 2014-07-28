《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月28日

路透香港7月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.75港元 ) 美股道琼工业指数 周五收低123.23点，或0.72%，报16,960.57点。因备受关注的经济晴雨表企业V isa V.N 和亚马逊 AMZN.O 公布令人失望的业绩后，非必需消费品股下跌，引发股市遭到抛售。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 182.000 0.91 45693 14.105 0.61 中国铝业 11.160 0.72 85026 3.460 -0.30 中国移动 54.430 -0.77 279323 84.367 0.38 中国人寿 42.770 0.75 36555 22.098 -0.01 中石油 139.220 -1.04 25211 10.790 -0.28 中石化 98.260 0.03 23319 7.615 -0.19 汇丰控股 52.820 0.34 994935 81.871 0.21 中电信 54.760 -0.09 12874 4.244 -0.38 中国联通 16.710 0.06 57337 12.950 -0.08 兖州煤业 8.060 1.90 42214 6.247 -1.01 华能国际 48.610 0.60 9535 9.418 0.19 南方航空 16.270 -0.06 6900 2.522 0.07 东方航空 15.720 1.95 6983 2.437 -1.35 中芯国际 4.630 -2.73 14845 0.718 -0.33（完）