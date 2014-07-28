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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 08:44 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月28日

路透香港7月28日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.75港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周五收低123.23点，或0.72%，报16,960.57点。因备受关注的经济晴雨表企业V
 isa V.N 和亚马逊 AMZN.O 公布令人失望的业绩后，非必需消费品股下跌，引发股市遭到抛售。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       182.000    0.91      45693            14.105       0.61
 中国铝业                      11.160    0.72      85026             3.460      -0.30
 中国移动                      54.430   -0.77     279323            84.367       0.38
 中国人寿                      42.770    0.75      36555            22.098      -0.01
 中石油                       139.220   -1.04      25211            10.790      -0.28
 中石化                        98.260    0.03      23319             7.615      -0.19
 汇丰控股                      52.820    0.34     994935            81.871       0.21
 中电信                        54.760   -0.09      12874             4.244      -0.38
 中国联通                      16.710    0.06      57337            12.950      -0.08
 兖州煤业                       8.060    1.90      42214             6.247      -1.01
 华能国际                      48.610    0.60       9535             9.418       0.19
 南方航空                      16.270   -0.06       6900             2.522       0.07
 东方航空                      15.720    1.95       6983             2.437      -1.35
 中芯国际                       4.630   -2.73      14845             0.718      -0.33（完）
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