《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港7月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.75港元 ) 美股道琼工业指数 周五收低123.23点，或0.72%，报16,960.57点。因备受关注的经济晴雨表企业V isa V.N 和亚马逊 AMZN.O 公布令人失望的业绩后，非必需消费品股下跌，引发股市遭到抛售。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 182.000 0.91 45693 14.105 0.61 中国铝业 11.160 0.72 85026 3.460 -0.30 中国移动 54.430 -0.77 279323 84.367 0.38 中国人寿 42.770 0.75 36555 22.098 -0.01 中石油 139.220 -1.04 25211 10.790 -0.28 中石化 98.260 0.03 23319 7.615 -0.19 汇丰控股 52.820 0.34 994935 81.871 0.21 中电信 54.760 -0.09 12874 4.244 -0.38 中国联通 16.710 0.06 57337 12.950 -0.08 兖州煤业 8.060 1.90 42214 6.247 -1.01 华能国际 48.610 0.60 9535 9.418 0.19 南方航空 16.270 -0.06 6900 2.522 0.07 东方航空 15.720 1.95 6983 2.437 -1.35 中芯国际 4.630 -2.73 14845 0.718 -0.33（完）
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。