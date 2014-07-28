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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 08:50 BJT

台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

路透台北7月28日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期总额为123.5亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行2,801.5亿台币存单。

拆款中心资料 显示，上周五超额准备为82亿台币，至周日累计超额准备为负2,108亿台币、加计前期1%的超额准备为负1,128亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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