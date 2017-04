基金观点：对冲基金Greenlight仍看好苹果和美光等科技股

路透波士顿7月25日 - 对冲基金经理David Einhorn表示,正在作空超市链锁店Safeway Inc ,但仍看好苹果 等其持仓最多的股票。这位基金经理的选股受到华尔街密切关注。

Einhorn掌管的Greenlight Capital在路透看到的信中对投资者称,美光 、苹果和SunEdison Inc 股价涨势帮助该基金第二季回报率上涨7.9%,上半年增长6.4%。

这封信称做空Safeway、Questcor Pharmaceuticals Inc 、烟草生产企业Lorillard Inc 以及Martin Marietta Materials Inc 等公司,所有这些企业涉及Einhorn所谓“收购季”。

该基金一位发言人拒绝发表评论。

今年稍早,Einhorn和其他基金经理暗示科技股正在形成新一轮泡沫,引起市场轰动。“事情并非如此,”他在周五的信中称,指称他持仓最高的许多股票都是科技股,“我们认为包括苹果、科林研发(Lam Research)、Marvell Technology 和美光在内的股票都有亮丽的前景,但却被低估了。”

他还称,Greenlight Capital对半导体资本设备生产商科林研发 进行了中等规模的新投资,指称该股买入时为54.07美元,而第二季结束时报67.58美元。(完)