港报社评：内地食安监控，须阻吓性严惩--信报7月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
愈来愈多商业机构以及政府部门注重公关形象，因此造就了一批公关人才成为形象顾问，部分被称为「政治化妆师」甚至「神奇化妆师」。然而吊诡的是，公关化妆愈来愈多，不代表公关灾难愈来愈少。最近就有两宗惨不忍睹的公关灾难，其一是港铁被揭发高铁工程延误，其二则是麦当劳的食品安全风波。
相较高铁工程延误，麦当劳的公关灾难肯定更加令人气愤，毕竟汉堡包和麦乐鸡是要吃进肚皮的，轻则有损健康，重则食物中毒。对于今次食品安全事件，香港麦当劳董事总经理黎韦诗昨日终于在记者会公开露面，向公众郑重道歉。不过，黎韦诗照稿宣读过简短声明，刚表示会改善沟通，话音未落便马上转身离开，略带一点落荒而逃之窘态。
关于这次事件，香港方面本来是可以做好公关形象防灾工作的，开诚布公就是了，从而避免陷入诚信危机的泥淖。可惜香港麦当劳选择讳莫如深的下策。
福喜在美国和世界各地设置超过30个分区办事处，可是不同地区的食品检测以及安全措施并不一致。例如美国福喜用X光检查食材有否含金属杂质，中国福喜并无相关措施。
同样是福喜，同样是麦当劳，在外国的水准安全可靠，来到中国则变成威胁健康的「黑心食品」，当中的分野大概是，中国官方的相关监管措施仍远远不如外国。
橘越淮而枳，包来华则腐，假使内地的黑心食品不再因为官僚贪污而祸国殃民，纯粹是华洋奸商欺骗顾客的结果，那么中国必须做好一点，就是像其他先进国家一样切切实实提升食品监控质素，否则公关灾难无可避免陆续有来。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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