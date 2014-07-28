港报社评：楼市冷暖互见，新盘势更热闹--经济日报7月28日

香港一手与二手楼市可谓冷暖互见，由于中细价新盘大卖，新盘两日成交近500伙，按周升7倍；但另一方面，二手楼市出现承接乏力，十大屋苑过去两天成交急挫至仅10宗，按周减半。 二手楼成交遇冷，并非市场不好，而是新盘纷以贴市价甚或略低于二手价推售，加上小业主持货力强且叫价进取，遂令购买力更为流向一手市场。其实，自政府5月微调双倍印花税，不但启动换楼链，更重燃楼市气氛，二手楼价便接连上扬，小业主难免心红，叫价愈益进取。 惟发展商则明显采取另一策略，就是货如轮转，此可见于两方面，其一，近日多个楼盘见销情理想，大部分原价加推；其二，据本报统计，单是下月一个月，便有多达11个全新盘准备推售。外界估计，在盘源甚多下，发展商很可能续以贴市价推售争取销情。 发展商去货心态明显，是否不看好后市呢？此难轻易下断言，惟发展商面对不确定的风险确在上升。一来是储局很可能在本年10月终结买债计划，届时香港楼市气氛，难以预料。 二来香港楼市虽尚未因供应增加而受挫，但发展商不可能不作盘算。 因此，未来数月楼市二手与新盘成交冷暖二分的情况可能加剧，二手因叫价高而成交低走，价格指数则可能因个别高价成交而上升；一手则因购买力更多由二手流向新盘，以及发展商纷纷以贴市价开售、加推而更为热闹。作为准小业主，若有实际置业需要，未来数月大可乘新盘多而货比三家，但仍要充分衡量楼市风险与本身承受力。(A12)