港报社评：捐献与贿赂一线之差，政党法设立此其时矣--明报7月28日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
壹传媒集团主席黎智英被揭对香港政治组织及政界人士捐款，促动工联会5名立法会议员去信立法会议员个人利益监察委员会，要求调查有立法会议员收受捐款而未有申报；亦有组织到廉政公署举报议员收受黎智英捐款，要求彻查。这次事件唤起社会的广泛关切。当香港政治发展到从地区层面的区议会以至全港层面的立法会都有选举的时候，一部全面涵盖、由顶至踵的《政党法》必须尽快完成及通过，这样香港的选举以及政治生态，才能摆脱被讥为「金权政治勾搭、蛇斋饼糉齐出」的「无王管」畸形状况。
必须指出，合法并有纪录登记的政治捐献并非洪水猛兽，香港政党一般财力有限，向社会筹款亦属合情合理。不过，在这一过程必须加上「合法」这一关。民主步伐较早迈开的国家或地区，对选举捐献或政党收取捐款有极其严格规管，因为一旦欠缺监管，则捐献与贿赂只是一线之差而已；其效果差别在于是否一抓到底，始能赶绝怀有侥幸之心的狂妄之徒。
有人或会问，这是不是说有了《政党法》，便能从根本上杜绝贿选或延后利益等恶劣情状？实况未必如此，不过，有了《政党法》，至低限度有法可依，违法之徒出手之前必须三思。
如今香港没有《政党法》，在社会热切追求双普选的当下，这些选举配套工程长年滞后，让人不断钻空子，令人叹息。一旦《政党法》完备，跟着下来就是对议员上任后的具体监察，他们与相关利益集团的交往亦须逐一记录，这才能把选举政治及议会政治，在根本上树立清廉的要求。(A03)
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