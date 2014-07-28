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货币新闻 | 2014年 7月 28日 星期一 09:10 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.95%，上日加权利率4.1183%

路透上海7月28日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.95%，上日该期限加权平均利率为4.1183%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.95% 4.1200% 4.1183%

上周五银行间市场质押式回购总成交金额7,251.69亿元人民币，较上日的7,651.48亿元略减；其中，隔夜品种成交5,889亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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