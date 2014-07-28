芝加哥期市：大豆受强劲需求预期支撑大涨逾1%，玉米连涨两日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美国农业部上周四公布，最近一周美国大豆出口销售为逾250万吨，其中包括245万吨2014/15销售年度的大豆，超越行业预估。
玉米价格亦寻获支撑，上周曾因为丰收预期而下滑至四年低点。在本月玉米作物关键授粉期，天气条件非常理想。
路透对20名分析师的调查显示，美国玉米单产料为每英亩170.5蒲式耳，高于农业部预估的165.3蒲式耳，以及2009年创下的单产纪录164.7蒲式耳。
近月8月大豆期约 受到支撑，因旧作美国大豆供应紧俏，并且在该合约交割期本周开始之前，现货市场相对坚挺。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 539.00 1.00 +0.19% +1.94% 559.48 50
CBOT玉米 374.75 3.00 +0.81% +1.42% 407.76 27
CBOT大豆 1096.25 12.75 +1.18% +1.06% 1142.91 37
CBOT稻米 $12.93 -$0.01 -0.08% -1.18% $13.41 26
美国原油 $101.70 -$0.39 -0.38% -0.38% $103.90 39
汇率
欧元/美元 $1.343 $0.000 +0.02% -0.23%
美元/澳元 0.940 0.000 +0.02% -0.24%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 杜明霞/王兴亚；审校 张涛/于春红)
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