港报社评：麦当劳为何不交代真相？--文汇报7月28日

香港麦当劳管理层昨日就进口美资上海福喜问题食材一事向公众致歉，但对隐瞒事实却拒作交代。麦当劳只是在确凿证据面前不得不向公众道歉，但却不肯交代事实真相，令人反感。麦当劳至今为止仍未清楚交代事件真相，不能解释明明购入大量有问题食品并悉数出售却又矢口否认。食品安全事关市民健康，麦当劳必须交代真相，不可蒙混过关。

上海福喜出售黑心肉事件曝光后，香港麦当劳最初回应传媒查询时，声称没从福喜进口任何食品，其后遭网民及香港食安中心「踢爆」说假话。食安中心更指出麦当劳于今年和去年进口的有问题肉类多达380吨，并已全部售完，麦当劳才肯承认有售福喜食品，却声称只是发放讯息混乱，并纠缠于与食安中心发放消息的争拗。麦当劳在确凿证据面前才向公众道歉，但又拒交代真相，态度令人反感。

本来，昨日麦当劳管理层召开记者会，坦诚向公众交代事件的来龙去脉，或许可以消除公众的疑虑，挽回市民对麦当劳的信心。然而，麦当劳的管理层只花了数分钟照稿宣读简短声明后便离开，其间虽有向公众道歉，又指会汲取教训改善沟通程序，但对于为何出现隐瞒不报的情况不作回应。

麦当劳出售有问题食品，已对香港市民造成无可挽回的伤害。根据香港法例，出售不合格的食品，会触犯《公众卫生及市政条例》；刻意隐瞒出售食品食材的来源地，误导顾客，则可能违反《商品说明条例》。食环署、海关应跟进事件， 调查麦当劳是否违反有关法律，追究其在事件中的刑责。(A03)