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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 08:59 BJT

《汇市简讯》早盘出现出口商的美元/韩元抛盘

0047 GMT -

* 早盘出口商抛售美元，导致美元/韩元跌破1,025

* 盘初开报1,027.9

* 早盘开盘价位吸引出口商抛售

* 尽管卖家目前处于上风，但美元重现全面强势

* 上周美元涨势让市场措手不及，原因目前仍不清楚

* 很有可能与利率有关，不过地缘政治局势是市场关注焦点

(完)

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