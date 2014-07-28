中国房地产：北京拟适度放开高端楼盘限价，并调整普宅价格标准--报载

路透北京7月28日 - 越来越多的中国城市开始加入房地产政策微调行列。据北京本地媒体新京报周日报导，北京高端商品房限价将适度放开，同时适时调整享受税收优惠的普通住宅价格标准，促进二手房流通，缓解供需矛盾。

报导指出，在周末召开的北京上半年经济形势分析会上，市长王安顺表示，北京不会轻易放松限购等措施，否则会削弱结构调整的动力，影响城市可持续发展。

“北京将完善价格引导机制，保证商品房市场供应，对定价基本符合市场实际的项目加快审批。适度放开高端项目，加强税收征管。”报导称。

从去年下半年以来，北京对价格较高的高端商品房的入市控制较严，甚至传出“4万元以上新盘不批预售”的说法。此次则明确提出将适度放开高端项目，并称对定价基本符合市场实际的项目将加快审批，督促项目尽快销售，这将比之前“限价”原则有所松动。

今年上半年以来，对于高端项目的控制已有所松动，一些价格较高的楼盘也陆续入市。

据北京住建委网站消息，位于海淀区东升乡蓟门桥北的一处商品房项目已于6月14日获得预售许可，该项目拟售价格为每平米近10万元人民币。

对于下一步北京的房地产调控思路，报导援引市住建委表示，将按照分类调控思路，采取系列措施，保证供应，稳定市场，“将发挥二手住房市场的作用，满足居民自住型、改善型需求。适时合理调整享受税收优惠的普通住宅价格标准，促进二手房流通，缓解供需矛盾。”

专家表示，调整普宅标准可降低房屋交易的税费，对于加速二手房的交易，减少购房成本有利。

北京目前的普通住宅标准是2011年12月开始执行的，随着近几年的房价上涨，这种普宅价格已经与实际房价产生差距。北京市对个人购买90平方米及以下普通住房，且该住房属于家庭唯一住房的，减按1%税率征收契税。

针对近来房地产市场的疲弱，各地方的限购政策陆续传出松动迹象，内蒙古呼和浩特和山东济南甚至先后明文取消限购。