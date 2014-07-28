全球贸易：美国贸易代表称贸易便利化协定出现倒退将WTO带到危机边缘

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿7月25日 - 美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周五表示，世界贸易组织(WTO)去年12月在巴厘岛(峇里岛)达成的协议出现倒退，将对该组织的公信力造成严重打击。
弗罗曼表示，“贸易便利化协定出现倒退已经将WTO带到了危机边缘，我们对此深感失望。”此前，印度表示，直到该国在其补贴体系及农作物收储方面的要求能在同样时间框架内获得满足，才会批准该协议。
弗罗曼在一份声明中表示，美国将就后续适宜步骤与WTO其他成员进行磋商。(完)
(编译 石冠兰 审校 王兴亚)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。