港报财经评论：基本金属股炒得有道理--信报7月28日

基本金属股炒得有道理/习广思

上周五美股跌逾百点，道指逾半跌幅来自重磅股VISA，其全年收入预测只不过是由增长10%至11%，降到9%至10%，市场便如此大反应，可见美股今年虽节节上升，但市场对企业的业绩相当挑剔；同日，Amazon业绩差过预期，股价急挫。重磅股转弱，道指上周五一度跌170点，收市跌幅缩窄至123点，反映有资金趁低吸纳。中港股市一体化，中国内地股市上周五炒基本金属股，香港亦步亦趋，除了因外电引述业界消息人士表示，中国国家物资储备局20年来首次买入2,700吨氧化钼，以及在闭门招标中购买约100至200吨钴之外，高盛上周四发表报告，大幅调高镍（Nickel）价预测。早前提过高盛看淡未来大宗商品走势，惟独看好锌（Zinc）、铝（Aluminium）及镍价走势。

花旗及大摩亦发表报告看好镍价前景，今年镍价是伦敦商品交易所（LME）升幅最大的商品，理由只是简单计算环球供应及需求。印尼是全球最大镍资源供应者之一，为鼓励本土矿产生产商提供矿产增值，今年初限制镍资源出口，政策在政府换届后不会改变。高盛认为，这个占全球镍供应20%的大国，起码在2015年下半年之前不会放宽出口，预期全球镍供应由净盈余2万吨，变为明年净缺口20.1万吨，即严重供不应求，12个月目标价由1.6万美元升至2.2万美元。印尼政局逐步明朗化，大行亦纷纷调高镍价预测，以及传出中国收储钼及钴等资源，镍等基本资源价格似乎可延续升势。

以上金属名称看到人眼花缭乱，其实氧化钼常用于强化钢材钼铁合金，钼铁合金是石化产品和石油业特殊钢材的原料，镍是生产不锈钢的重要材料，在生产优质不锈钢材过程中不可或缺；因此，中国近年以新技术利用钼铁合金来生产较次质的不锈钢材，避免因镍的供应缺口而令大量生产项目停顿。拥有镍资源的印尼，就等于拥有稀土独家供应的中国一样，作为国家战略储备不可随时低价倾销，否则等于国家资源严重流失，即使新政府上场，这个基本思维不会改变。但在香港上市的新疆新鑫 升幅更劲，急升19%，洛阳钼业 升6.6%。(B02)

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欧罗1.3400美元成关键/苏子

受到欧罗经济表现远差于美国，上周德国公布的商业信心指数和不及市场预期，令市场担心德国经济的增长步伐反过来对欧洲经济造成负面影响，故市场趁机炒作欧洲央行有推出的必要性，并将推出更多刺激措施；因此，直到目前市场上绝大部分的投资者均有一种强烈倾向──抛售欧罗。

至于本周美国将公布7月份就业报告，加上明天起一连两天的联储局议息，其结果预料会对上周已出现强势的美元提供一个应否继续追入的答案！目前，市场情绪则普遍相信，美元汇价的整体走势将会进一步转强。

由于不少投资者均预期美国的经济数据结果将会继续向好，因此不少投资者正在采取买入美元的策略，若本周美国就业报告及联储局的议息结果令市场对美元的信心进一步增强，预料有助美元承接上周的强势进一步走高，而欧罗兑美元在欧美经济情况的此消彼长强烈对比下，按照常理，本周实在难以想像为何可以继续守稳在1.3400美元关键支持位以上。因此，也难怪目前市场上绝大部分的分析师也认为，欧罗兑美元一旦回升至1.3500美元心理关口附近，将是一个绝佳建立短仓水平。

不过，由于上周欧罗兑美元在跌破1.3500美元心理关口及上半年的1.3475美元低位后，仍然维持低处波幅的异常局面；因此，欧罗兑美元能否在本周顺利跌破1.3400美元关键支持位收市，从而展开更显着单边跌市仍存一定变动。故此，本周早段欧罗兑美元的反弹若明显高于上周五的1.3476美元高位及明显在之上收市，届时看淡的投资者便要小心汇价或者在一片看淡声中继续上落市的走势模式，本周或不易大幅下挫；反之，若顺利跌破1.3400美元关键支持，随后反弹高位则一直受制于上周五的1.3430美元收市价，欧罗汇价才有机会向下，并展开较显着单边跌市。

留意月线图的保历加通道中轴支持现正处于1.3420美元，与1.3400美元关键支持相若，若本月最后一个交易天能在此中轴支持以下收市，料汇价已具备条件结束上落市的走势模式，看淡的投资者可继续保持短仓，下望去年9月的1.3102美元低位。(B08)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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