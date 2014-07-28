重发-港报财经评论：大市未升够，资金轮流炒--经济日报7月26日

(（重发以补标题）)

大市未升够，资金轮流炒/林瑞芬

恒指昨收报24,216，升74点，全周计涨761点或3.2%，日均成交额为714亿港元。国指收报10,993，升53点，全周计涨552点或5.3%，升幅较恒指为大。大市经周二至周四连冲三日后，昨早略反覆，午市随A股造好即市喘跌，昨日恒指及国指分别上升0.31%及0.49%，升幅已有所收窄。恒指守即市密集区近23,500反覆再闯，短期至少完成头肩底量度升幅目标至24,500左右，中期阻力关键则以2010年高位近25,000作参考。后市中资股配合量价齐涨，再见25,000不是困难事。国指即市之密集区近10,500，守稳其上，闯11,000不单是心理大关，更是自2013年以来的下降轨阻力关键，确认突破11,000，回试11,500之日不遥远，乐观更望至12,000左右水平。

被称为“新兴市场之父”的邓普顿新兴市场执行主席麦朴思指，现时追入中资股未算太迟。虽然国企指数由三月中至今已累积升19%，但他预料中资股仍有20%潜在升幅，（如以近周价接近11000计算即至13200），并推介国有银行及能源企业，主要是估值偏低及中国有意打破国企垄断局面。麦朴思是否乐观过头，散户或有疑虑，可能性正逐渐提升。连月被点穴的上证综指，周四都突破2,080三角形的阻力，出现近期来讲积极的突破技术讯号，昨进一步扬1%至2,126收市，突破之三角形量度上升目标约至2,280。有色煤炭等价残股，在风险胃纳上升之下跟随大市反弹，周四建议可留意的中国神华 A股价就升3.2%，而H股升2.5%；中煤能源 及兖煤 H股则升5.9%及2.6%。

总结一周港股升市，成交额逾700亿港元配合、突破闷局惯性由大价重磅指数股带动、中资股明显为升市火车头三个明显特征。短途爆发以后，下周港股进入结算周，或许略为缓减升市的速度，资金慢流找寻另外机会，二、三线的蓝筹股，以及中资股，均可能获短炒的机遇，当中寻宝。有概念又有实务性质的，可留意华南城 。集团截至2014年3月底止财年的经常性收入，按年增长达112%至6.56亿港元，其中得益于电子商贸业务的盈利贡献来得较预期早，这包括了郑州项目的网上会员费，料在公司未来其他项目也会出现。华南城与腾讯 合作的电子商贸业务发展，据华南城介绍，将透过利用WeChat及建立客户数据库，专注发展B2C及B2B平台。(B04)