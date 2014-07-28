中国新股：新一轮新股申购资金规模达6,547亿元，基本符合预期

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海7月28日 - 路透统计数据显示，上周三和周四申购的新股冻结资金规模为6,547亿元人民币，超过6月18日新股重启时5,617.4亿元的首轮新股冻结资金规模，基本符合市场预期。
公告显示，上周四申购的新股中签率介于0.477%-0.837%之间，均值为0.66%，与上周三申购的前五只新股类似，这五只新股中签率的平均值为0.61%。
本轮新股的冻结资金将于周一和周二分别解冻，估计可以缓解近期市场上略紧的资金面。
此前，中金公司曾发布报告预期，因上周有11只新股集中申购，估计冻结资金规模为7,000-10,000亿元。不过其中两只新股因发行市盈率高于行业平均水平，推迟至8月发行，上周实际发行量仅九只。
最近发行的新股上市后表现强劲，吸引大量资金云集新股市场，同期沪深证交所的短期回购利率大幅上涨，上周四隔夜回购一度突破20%。根据国泰君安证券的统计，截至7月15日，6月中旬IPO发行上市的新股共有9只，上市后连续涨停，短期涨幅区间达到65%-294%，平均涨幅193%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。