美国债市：无迫切需求发行超长天期公债--野村旗下部门分析师

路透纽约7月25日 - 据野村控股 经纪自营商部门的分析师，山姆大叔不应急着发售30年期以上的债券，因为目前有足够供应满足市场上对美国长期政府公债的需求。

美国财政部上周向野村证券和其他21家美国初级交易商发出季度调查。

其中一题问到，财政部是否应“考虑发行超过30年期的债券”。

美国财政部目前发行的最长天期公债是30年期 。而加拿大4月时发行了50年期公债。英国和法国也已发售50年券。

由于预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)一年后可能开始调升短期利率，一些分析师认为美国政府应发行30年期以上的债券，以锁定处于历史低位的举债成本。

全球信贷危机以来，美联储和其他主要央行的超宽松政策令系统中充斥庞大的现金，让养老基金、保险商和其他寻求收益稳定安全性又高的投资者，对美国30年期公债需求殷切。

“30年券买需热烈不表示就有必要立即发行(超过)30年的债券。”野村证券分析师在回覆财政部的问题调查中称。