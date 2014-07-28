新债招标：台湾中油五年期无担债以1.41%定价，符合预期

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北7月28日 - 台湾大型国营事业--台湾中油股份有限公司 周一宣布，本次标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.41%、1.65%及1.85%，发行金额则为84亿、21亿及49亿台币，合计发行154亿台币。
路透先前调查显示，台湾中油本次招标的五、七、10年期无担保公司债，得标利率区间料分别在1.40-1.45%、1.65-1.70%、1.85-1.90%。
台湾中油是在上周四标售这批公司债，其中五、七年及10年期预计各发行75、30亿及45亿台币。
中油与台电都属台湾大型国营事业，信用良好，都被市场视为是“类公债”，而中油因发债筹码少，对市场的诱因更高，一般都会较台电公司债的订价略低。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。