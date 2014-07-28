新债招标：台湾中油五年期无担债以1.41%定价，符合预期

路透台北7月28日 - 台湾大型国营事业--台湾中油股份有限公司 周一宣布，本次标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.41%、1.65%及1.85%，发行金额则为84亿、21亿及49亿台币，合计发行154亿台币。

路透先前调查显示，台湾中油本次招标的五、七、10年期无担保公司债，得标利率区间料分别在1.40-1.45%、1.65-1.70%、1.85-1.90%。

台湾中油是在上周四标售这批公司债，其中五、七年及10年期预计各发行75、30亿及45亿台币。