金属期市：伦敦期铜涨势停顿，因印尼出口供应前景改善

周五公布有关美国企业投资情况的数据好坏参半，表明第二季经济反弹或许不像先前所认为的那么强劲，但却为2014年余下时间带来了希望。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五与印尼政府达成一项协议，使其得以恢复印尼的铜精矿出口。这实际上结束了持续六个月的税务争端，并为其它矿商跟进铺平了道路。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和其他基金经理削减铜的净多头仓位。投机客的铜净多头持仓自逾八年高点下降4,888口，至44,107口。(完)

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