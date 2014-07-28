金属期市：伦敦期铜涨势停顿，因印尼出口供应前景改善

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
周五公布有关美国企业投资情况的数据好坏参半，表明第二季经济反弹或许不像先前所认为的那么强劲，但却为2014年余下时间带来了希望。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五与印尼政府达成一项协议，使其得以恢复印尼的铜精矿出口。这实际上结束了持续六个月的税务争端，并为其它矿商跟进铺平了道路。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和其他基金经理削减铜的净多头仓位。投机客的铜净多头持仓自逾八年高点下降4,888口，至44,107口。(完)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。