中国货币市场：东莞银行和厦门农商行分获同业存单额度，为30亿和50亿

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海7月28日 - 中国东莞银行和厦门农村商业银行日前公告，拟发行同业存单。二者今年获准的同业存单发行额度分别为30亿元和50亿元人民币。至此，已有32家银行披露年度计划，规模总计达1.276万亿元。
截至2013年末，东莞银行资产总额1,637.25亿元，当年实现净利润19.78亿元。期末资本充足率13.13%，不良贷款率为0.97%。联合资信对该行的主体评级为AA。
截至2013年末，厦门农商行总资产为384.08亿元，当年实现税后利润4.5亿元。期末资本充足率12.54%，不良贷款率1.81%。中诚信国际信用评级对该行主体评级为AA-。
以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行计划额度
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工商银行 1,000
中国银行 1,000
建设银行 1,000
交通银行 800
招商银行 800
中信银行 1,000
兴业银行 1,000
农业银行 500
浦发银行 1,000
国开行 500
浙商银行 100
平安银行 700
上海银行 300
江苏银行 100
北京银行 500
民生银行 500
光大银行 500
华夏银行 600
杭州银行 100
南京银行 100
鄞州银行 30
汇丰银行(中国) 50
绍兴银行 10
宁波银行 200
南昌银行 50
台州银行 10
长沙银行 50
福建海峡银行 40
泉州银行 40
徽商银行 100
东莞银行 30
厦门农商行 50
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合计 12,760
中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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