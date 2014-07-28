中国货币市场：东莞银行和厦门农商行分获同业存单额度，为30亿和50亿

路透上海7月28日 - 中国东莞银行和厦门农村商业银行日前公告，拟发行同业存单。二者今年获准的同业存单发行额度分别为30亿元和50亿元人民币。至此，已有32家银行披露年度计划，规模总计达1.276万亿元。

截至2013年末，东莞银行资产总额1,637.25亿元，当年实现净利润19.78亿元。期末资本充足率13.13%，不良贷款率为0.97%。联合资信对该行的主体评级为AA。

截至2013年末，厦门农商行总资产为384.08亿元，当年实现税后利润4.5亿元。期末资本充足率12.54%，不良贷款率1.81%。中诚信国际信用评级对该行主体评级为AA-。

以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行计划额度

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工商银行 1,000

中国银行 1,000

建设银行 1,000

交通银行 800

招商银行 800

中信银行 1,000

兴业银行 1,000

农业银行 500

浦发银行 1,000

国开行 500

浙商银行 100

平安银行 700

上海银行 300

江苏银行 100

北京银行 500

民生银行 500

光大银行 500

华夏银行 600

杭州银行 100

南京银行 100

鄞州银行 30

汇丰银行(中国) 50

绍兴银行 10

宁波银行 200

南昌银行 50

台州银行 10

长沙银行 50

福建海峡银行 40

泉州银行 40

徽商银行 100

东莞银行 30

厦门农商行 50

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合计 12,760