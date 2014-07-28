中国热股：宏源证券开盘涨停，稍早公布与申银万国的换股计划

路透上海7月28日 - 在公布与申银万国证券的换股合并计划后，停牌近九个月的宏源证券 周一开盘被巨量买单封住涨停。

宏源证券周一开盘报8.93元，涨0.81元，其涨停位买盘超过3.7亿股。该价位离其公布的换股价9.96元尚有一定的空间。

国泰君安非银金融首席分析师赵湘怀发布最新简评称，这次并购后，新券商主要规模和业绩指标将进入行业前五名，未来新设券商将积极提升杠杆，资产管理、信用交易、产业基金有望成为新业务发力点。不过后续双方的整合尚需进一步观察。

简评指出，本次申万换股价确定为4.86元。市净率约合1.77倍（以2013年数据），高于目前A股大型券商约1.5倍估值水平。

宏源证券上周五晚间公布其重组方案，宏源证券本次换股价格较公告前20日均价上浮20%至9.96元/股，其与申银万国的换股比例为1:2.049，即每股宏源证券可换得2.049股申银万国股票。而宏源证券控股股东中国建银投资周一公告显示，拟在未来六个月内增持至多5%股份，增持股份价格不超过重组换股价。

重组方案显示，申万与宏源合并完成后，申银万国将作为存续公司承接宏源的全部资产负债、业务、人员等，宏源证券终止上市并注销法人资格。申银万国的股票将申请在深交所上市流通。

合并后的存续公司总部将设在新疆，通过战略定位和业务优化整合，转为不持证券牌照的投资控股公司。存续公司将以全部证券类资产及负债出资，在上海设立一家大型综合类、全牌照、全资证券子公司，并将由其在新疆设立投行子公司和区域经纪业务子公司。