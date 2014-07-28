香港个股：绿地香港设立中期票据计划，拟筹资20亿美元

路透香港7月28日 - 中国房地产商绿地集团的香港分支--绿地香港 周一称，公司已设立中期票据计划，拟筹资20亿美元。

绿地香港在联交所一份声明中称，拟分系列或分批发行本金总额最多20亿美元的票据，所得款项作一般企业用途、发展国内项目及偿还现有债项。

“计划旨在提供一个平台，在中长期而言提高日后融资或资本管理的灵活性及效率。”该公司称，“计划乃为了让票据得以不时提取而设立，而本公司目前无意提取计划的全部金额。”

绿地香港已委任瑞信 、汇丰 为票据发行的联席安排人，并透过订立交易商协议委任瑞信、汇丰、中银国际、摩根大通 以及摩根士丹利 为计划项下的交易商。

香港时间09:31，该股跌0.27%，报3.71港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)