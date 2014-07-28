香港个股：绿地香港设立中期票据计划，拟筹资20亿美元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港7月28日 - 中国房地产商绿地集团的香港分支--绿地香港 周一称，公司已设立中期票据计划，拟筹资20亿美元。
绿地香港在联交所一份声明中称，拟分系列或分批发行本金总额最多20亿美元的票据，所得款项作一般企业用途、发展国内项目及偿还现有债项。
“计划旨在提供一个平台，在中长期而言提高日后融资或资本管理的灵活性及效率。”该公司称，“计划乃为了让票据得以不时提取而设立，而本公司目前无意提取计划的全部金额。”
绿地香港已委任瑞信 、汇丰 为票据发行的联席安排人，并透过订立交易商协议委任瑞信、汇丰、中银国际、摩根大通 以及摩根士丹利 为计划项下的交易商。
香港时间09:31，该股跌0.27%，报3.71港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。