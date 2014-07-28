《独家新闻》艾克森拟将德州博蒙特炼厂扩建为全美最大的炼厂--消息人士

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
艾克森高管正考虑将博蒙特炼厂产能提高到至少50万桶/日，从而接近该公司在路易斯安那州巴吞鲁日炼厂的产能水平。
美国最大炼厂为Motiva Enterprises 在得克萨斯州阿瑟港产能为600,250桶/日的炼厂。艾克森考虑让博蒙特炼厂的规模超过前者。
一位消息人士称，“他们谈到将整体炼厂产能定在70至80万桶/日之间。”
咨询公司Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow称，艾克森扩大规模将提振获利。
博蒙特市市长Becky Ames表示，她没有得到艾克森扩大该市炼厂计划的通知。
但她表示，扩大炼厂规模将直接和间接地促进该地区就业。(完) (编译 白云/石冠兰 审校 孙茉莉/许娜)
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