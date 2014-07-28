《香港报摘》--其他报纸重要消息7月28日

*明报：

--本报记者发现，诺奇 在公司董事长丁辉失踪后，为应付来自银行及供应商的压力，店舖已将存货割价至三、四折出售，以求变现求存。

--拥有香港家居用品连锁店日本城的国际家具零售 称，将在今年内正式开展电商业务，不排除与香港电视 主席王维基进行网购商城的合作。日本城除在网上提供实体店有售的家居用品，另有多达一半的非家居用品为网上独家发售。

*星岛日报：

--消息人士透露，东亚银行 本周五（8日1月）业绩公布当天将宣布公司主席兼行政总裁李国宝的两名儿子李民桥和李民斌加入董事会，并担任执行董事，预料有关任命可以顺利获得金融管理局批准。

*苹果日报：

--与新世界发展 主要股东郑裕彤家族有密切关系的综合环保 及意达利 ，分别公布供股集资最少4.82亿港元及1.12亿港元。早于两年前已接掌综合环保董事局的郑裕彤家族，今次有机会正式取得控股权。

--中国瓷砖及卫浴产品生产商东鹏 宣布收购广州艺耐卫浴用品62%股权，作价1,500万元人民币，将有助公司进军中高端卫浴产品市场。

*东方日报：

--香港床上用品公司盛诺（Sinomax） 总裁张栋接受本报专访时表示，公司两年前创新地开设生活体验馆，陆续引入枱櫈及按摩椅等非床品的新产品，对整体销售有推动作用。截至今年3月底止公司在香港及内地共有17间生活体验馆，计划年内共增设10间。（完）

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