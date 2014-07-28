台湾债市：月底资金流动加速，但RP利率持平不变

路透台北7月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持平上个交易日，但月底因素渐次明显，令寿险及投信的资金变动加快。交易员表示，寿险及投信资金今日明显不稳，所幸银行端资金供应充沛，民间法人资金亦有替代效果，让利率稳于当前。

一证券商资金调度人士指出，寿险及投信资金进出频繁，月底例行需求及本周预估有台币及外币债交割，都令部分资金转向其他去处。不过钱多的本地银行及外商银行对承作债券RP兴趣转浓，参与市场较过去积极，适时补充了市场所需的资金。

〞今天投信赎回蛮大的，寿险也有一些提解(提前解约)...我们还是预期这礼拜利率不变。〞另一证券商交易员说。

另一票券商交易员则指出，市场资金趋平，虽不太宽裕，也没有明显趋紧，加上票券商早已因应月底因素避开落点，受惠此前调控得宜，资金缺口不大，今日调度平顺。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，也均同上日。

今日公司债交割有点晶科技 2亿及振桦电子 8.5亿台币。