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货币新闻 | 2014年 7月 28日 星期一 12:34 BJT

新债招标：台湾20年公债103/11得标利率2.15%，符合市场预期

路透台北7月28日 - 台湾央行周一表示，财政部委托标售的20年103/11期公债 得标利率为2.15%。该利率落在市场预估的2.135-2.15%上缘，大致符合预期，较上次同年期公债标售得标利率1.928%走升22.2个基点。

103/11期实际发行额为300亿台币，足额标售，投标总额451.5亿台币，投标倍数为1.51倍，低于上次五年公债103/10的1.9倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重36.66%、证券业29.00%、票券业1.67%、保险业32.67%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯/张喜良)
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