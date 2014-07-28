新债招标：台湾20年公债103/11得标利率2.15%，符合市场预期

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北7月28日 - 台湾央行周一表示，财政部委托标售的20年103/11期公债 得标利率为2.15%。该利率落在市场预估的2.135-2.15%上缘，大致符合预期，较上次同年期公债标售得标利率1.928%走升22.2个基点。
103/11期实际发行额为300亿台币，足额标售，投标总额451.5亿台币，投标倍数为1.51倍，低于上次五年公债103/10的1.9倍。
各行业的得标比重方面，银行业得标比重36.66%、证券业29.00%、票券业1.67%、保险业32.67%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯/张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。