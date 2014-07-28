新债招标：台湾20年公债103/11得标利率2.15%，符合市场预期

路透台北7月28日 - 台湾央行周一表示，财政部委托标售的20年103/11期公债 得标利率为2.15%。该利率落在市场预估的2.135-2.15%上缘，大致符合预期，较上次同年期公债标售得标利率1.928%走升22.2个基点。