长江期货：中国期指整体持仓下降，多方主力逢高离场

以下内容节选自7月28日的《期货日报》：

上周五股指期货继续大幅拉升，上涨至近14周高位，其中主力合约IF1408上涨37.2点。由于上周五股指期货整体持仓量下降2,722手，有别于上周二与上周四的增仓上行过程，存在持仓量与价格背离的可能，需要继续观察。

前20名席位在IF1408、IF1409与IF1412合约上共持买单110,207手、卖单132,079手。主力净空持仓量21,872手，较前一交易日大幅上升2,176手。在上周五市场整体持仓量下降的情况下，主力席位净空持仓量重返2万手之上，显示空方持仓集中度得到加强。净空持仓量的上升主要由于IF1408前20多方合计减持买单2,476手，远超过前20空方合计减持卖单496手。(完)

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