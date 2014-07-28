版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 09:49 BJT

《汇市简讯》澳元/美元位于周五低点下方，交投淡静

0134GMT

* 澳元/美元跌至周五低点0.9393下方，因多头对澳元未能站上0.9400感到沮丧

* 支撑位在周四低点0.9381，在该处有买盘介入

* 本周重大数据和事件公布前，料维持区间交投。(完)

(翻译 张荻；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐