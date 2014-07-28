中国政经：首次明确重点审计对象任期内至少审计一次--新华社

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京7月28日 - 新华社周日晚间报导称，中国首次明确重点审计对象任期内至少审计一次，同时国企非法定代表人但实际行使相应职权的董事长等领导也要进行审计。
报导援引中纪委等多部门联合印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》指出，经济责任审计结果应当作为干部考核、任免和奖惩的重要依据。
“虽然这些主要负责人（国企非法定代表人），并未担任企业法定代表人，但却实际履行企业经营管理等重要职责，并对企业重大决策和经营发展起着重要作用，应当对其进行经济责任审计。”报导援引中央经济责任审计工作联席会议办公室主任、审计署党组成员张通表示。
该细则共分八章60条，细化和完善了经济责任审计对象、审计内容、审计评价、审计报告、审计结果运用、组织领导和审计实施等内容。
根据细则，经济责任审计监督重点包括相关人员的重大经济决策情况、财政财务收支和内部管理情况，以及履行有关党风廉政建设第一责任人职责及本人遵守有关廉洁从政（从业）规定情况等。
细则还确定，各级经济责任审计工作领导小组和联席会议、相关部门应当逐步健全经济责任审计情况通报、责任追究、审计整改、审计结果公告等制度。
据统计，2008年以来，全国共审计22万多人次，查出被审计领导负有直接责任的问题金额1,000多亿元人民币。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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