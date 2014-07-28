券商观点：中国名义利率逆势上升，定向宽松非万能药--民生

路透北京7月28日 - 民生证券最新的报告表示，中国目前在名义经济增速不断下降的同时资金利率中枢却被不断推升，违反国际规律。面对融资贵，定向宽松有其必要性，但中长期来看，定向宽松仍存在明显的局限性，并非解决问题的万能药。

报告称，国际经验表明，一国的名义利率水平与一国的名义增长率是正相关关系，但中国的银行间7天质押回购利率近年来的底部几乎接近于2009年前的顶部水平，10年期国债收益率与名义经济增速也大幅脱靶。

民生证券认为，从供给端看，中国似乎并不存在信用供给不足的问题，推升利率主要动力来源于货币需求端，主因是预算软约束下过剩产能行业和地方融资平台等资金黑洞不合理的旺盛信贷需求。首先，政府基建项目投资周期长，多数中长期投资项目在信贷资金到期之前尚未完工，需要信贷不断展期以保证开工项目顺利完工。

其次，过剩产能行业的企业“僵尸化”。债务驱动导致产能扩张，但后续的总需求不足使得企业盈利难以偿还债务的利息支出，只能依赖信贷者或地方财政支持而免于倒闭。一旦僵尸企业出清，可能爆发出严重的失业问题和社会风险，因此政府在宏观调控上可能会投鼠忌器。此外，地方政府和过剩产能企业存在预算软约束，负债主体对利率不敏感，再高的资金成本也敢借。

在大的背景下，报告认为，高储蓄率曾为实体经济的旺盛融资需求提供了挪腾空间，但在经常账户顺差趋势性下降和人口红利衰减的背景下，中国储蓄率的高点已过。中国的WTO红利将逐步消散，经常账顺差将面临趋势性下降。同时，人口红利拐点的到来使得国民总储蓄率亦出现拐点。此外，货币基金借力互联网技术也乘虚而入，通过对一般存款的分流，利用高利率的协议存款在银行负债端占据一席之地。

民生证券表示，中期看，利率运行中枢仍易上难下，融资难问题暂难化解。目前，中国经济增长依然严重依赖信贷规模的高增长，但信贷转化为增长能力却是不断减弱的。这意味着维系既定经济增长需不断推升全社会的杠杆率。因此，在完成全年7.5%左右经济增长目标的硬约束之下，信贷需求系统性下降和主动去杠杆短期难现。短期因货币松动，利率和融资成本可能会边际下行，但中期信贷需求不降、利率上行趋势难改。

对于当前的定向宽松政策，报告指出，短期看，为了降低“被挤出”部门的融资成本，定向宽松有其必要性，但中长期判断，定向宽松仍存在明显的局限性，并非解决融资难的万能药。首先，金融体系缺乏合理的风险定价。从银行信贷行为考虑，当经济下行时，享受隐性担保的国有企业往往被视为无风险资产，而非国有部门则要承受更高的风险溢价。