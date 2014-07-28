期货日报：资金青睐助沪铅补涨，但基本面制约或限制反弹空间

以下内容节选自7月28日的《期货日报》：

中国汇丰7月制造业PMI持续攀升，数据好于预期，令上周五有色金属市场保持强势，而沪铅表现尤为抢眼，日间涨停，25日晚间电子盘国内铅市场延续日间涨势，主力合约最高触及15,220元/吨一线，涨幅超过4%，尾盘回吐部分涨幅，收于15,000元/吨下方。伦铅收报2,274美元/吨。近期铅锌市场风生水起，除了基本面总体改善，市场资金对价格上涨起到推波助澜的作用。

随着铅锌价差的不断扩大，加之精矿供应紧张驱动，短期铅出现补涨。对于后市，在全球供应存在小幅供应缺口的前提下，铅市前景有望改善，铅价有望脱离底部区间振荡，重心上移。

区别于金属品种锌，铅受其基本面的制约反弹高度或受限。短期来看，铅现货市场难以跟随期价大幅走高，现货贴水持续扩大有难度。长远来看，铅产业链单一，终端消费中80%的铅用于铅酸蓄电池，贸易环节流动性不够。另外，中国经济结构转型将加大环保整治力度，铅污染问题将制约铅的生产及消费。(完)

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