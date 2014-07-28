期货日报：资金青睐助沪铅补涨，但基本面制约或限制反弹空间

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自7月28日的《期货日报》：
中国汇丰7月制造业PMI持续攀升，数据好于预期，令上周五有色金属市场保持强势，而沪铅表现尤为抢眼，日间涨停，25日晚间电子盘国内铅市场延续日间涨势，主力合约最高触及15,220元/吨一线，涨幅超过4%，尾盘回吐部分涨幅，收于15,000元/吨下方。伦铅收报2,274美元/吨。近期铅锌市场风生水起，除了基本面总体改善，市场资金对价格上涨起到推波助澜的作用。
随着铅锌价差的不断扩大，加之精矿供应紧张驱动，短期铅出现补涨。对于后市，在全球供应存在小幅供应缺口的前提下，铅市前景有望改善，铅价有望脱离底部区间振荡，重心上移。
区别于金属品种锌，铅受其基本面的制约反弹高度或受限。短期来看，铅现货市场难以跟随期价大幅走高，现货贴水持续扩大有难度。长远来看，铅产业链单一，终端消费中80%的铅用于铅酸蓄电池，贸易环节流动性不够。另外，中国经济结构转型将加大环保整治力度，铅污染问题将制约铅的生产及消费。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。