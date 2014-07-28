中信期货：上期有色金属指数反弹，沪锌维持强势格局

以下内容节选自7月28日的《期货日报》：

上周有色指数结束回调，强势上扬，周五收于2910.05，基本收复了指数前两周的跌幅。上周品种间轮番领涨，铝锌先行领涨，均创近期新高，其中锌上周强势格局十分凸显，多头资金持续配合；铜随后也止跌反弹。而前期表现一直落后的沪铅，周五直冲涨停板。近期有色金属市场资金明显流入，建议投资者在资产组合中增加金属指数的配置比例，优化组合的风险回报。

目前来看，国内外宏观面稳中向好，对有色指数仍形成支撑。品种上分化态势或将延续，铝锌铅短期将维持偏强格局，但主导指数的铜，其价格表现将逊于其他金属。基于此，预计有色金属指数短期高位振荡略偏强，上方或将受到前期压力的压制。(完)

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