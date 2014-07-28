中信期货：上期有色金属指数反弹，沪锌维持强势格局

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自7月28日的《期货日报》：
上周有色指数结束回调，强势上扬，周五收于2910.05，基本收复了指数前两周的跌幅。上周品种间轮番领涨，铝锌先行领涨，均创近期新高，其中锌上周强势格局十分凸显，多头资金持续配合；铜随后也止跌反弹。而前期表现一直落后的沪铅，周五直冲涨停板。近期有色金属市场资金明显流入，建议投资者在资产组合中增加金属指数的配置比例，优化组合的风险回报。
目前来看，国内外宏观面稳中向好，对有色指数仍形成支撑。品种上分化态势或将延续，铝锌铅短期将维持偏强格局，但主导指数的铜，其价格表现将逊于其他金属。基于此，预计有色金属指数短期高位振荡略偏强，上方或将受到前期压力的压制。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。