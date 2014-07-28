《交易视点》中国债市短期或震荡调整，信用债利差有望收窄--中信证券

路透上海7月28日 - 中国中信证券最新债券市场周报称，经历前期利空的集中释放，中长债收益率上行压力减弱，但经济企稳回升预期，以及货币利率中枢的抬升也在很大程度上限制市场表现，短期内可能延续震荡调整的格局。

对于高等级信用产品来说，偏窄的信用利差使得其收益率走势将与利率产品维持同向波动，但是对于低等级信用产品来说，可以关注经济企稳回升对于信用资质的正面支撑，进而推动低等级信用产品利差收窄的可能性。

**汇丰PMI初值超预期**

7月份汇丰PMI初值较上月终值进一步回升1.3个百分点至52，大幅高于市场预期的51，连续第三个月超预期回升，并且创下18个月以来新高。

显示在此前一系列刺激政策下，经济处于持续改善之中，在汇丰PMI中占比较高的中小企业呈现景气度向好的趋势。

从汇丰PMI的细项数据来看，相对领先的生产和新订单指数继续回升，用新订单指数与产成品库存指数衡量的增长动力也较6月份终值小幅反弹。

同时，汇丰PMI的新出口订单指数显着反弹2个百分点，与新订单指数的回升幅度相近，显示内需和外需均明显改善。

另一方面，原材料库存和购进价格趋势性回升，显示随着需求改善，企业补库存的动力有所增强，根据历史经验，补库存通常持续1-2个季度，库存投资有望在三季度对经济增长形成支持。

**外生流动性有近忧无远虑**

6月份金融机构新增外汇占款-883亿元，是自去年8月份以来首次出现负增长。由于6月份的贸易顺差和FDI规模尚可，外汇占款意外减少主要源于“热钱”大量流出。

年初以来，由于人民币贬值预期加强以及境内外利差下行，跨境资金1年期预期收益率从去年末的3.6%逐步降至二季度的2.0%附近，导致“热钱”从3月份以来一直处于流出的状态，且流出规模不断扩大。

我们认为，随着国内经济企稳，人民币贬值预期将有所下降，境内外利差也难以进一步下降，外汇占款有望由负转正。

6月的结售汇数据显示，私人部门结汇意愿已有所回升。上周净投放共计680亿，实现连续11周净投放，由此看来，央行无意造成资金面紧张，随着财政缴款和新股申购影响的消退，资金面有望恢复合理宽松。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，陆续推出的定向宽松有效改善了货币条件，三季度的CPI相对温和，短期内对货币政策和债券市场的压力相对可控；

从7月份的汇丰PMI初值来看，实体经济企稳回升仍在持续，考虑到去年三季度的基数较高，未来经济将呈现环比走强、同比走弱的局面；

而资金面经历了相对宽松的二季度后，三季度资金利率中枢预计环比有一定程度抬升。

对于债券市场来说，在经历了前期利空的集中释放之后，中长期债券的上行压力减弱，但是对于经济企稳回升的预期以及货币利率中枢的抬升也在很大程度上限制了市场的表现，短期内可能延续震荡调整的格局。

对于高等级信用产品来说，偏窄的信用利差使得其收益率走势将与利率产品维持同向波动，但是对于低等级信用产品来说，可以关注经济企稳回升对于信用资质的正面支撑，进而推动低等级信用产品利差收窄的可能性。(完)