澳洲矿业：Adani的160亿美元Carmichael煤炭项目获政府批准

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透墨尔本7月28日 - 澳洲政府周一批准印度企业Adani Mining Pty Ltd(IPO-AMPL.L)颇具争议性的165亿澳元(155亿美元)Carmichael煤炭及铁路项目，但附带有保护地下水严格条件。
位于昆士兰州的Carmichael可望以年产能6,000万吨成为澳洲最大煤矿，但该项计划引发环保团体和海洋旅游业者的抗议，担心会造成炭污染以及从接近大堡礁的一处港口出口煤炭。
澳洲环境部长Greg Hunt在声明稿中称，“严格的条件将确保环境保护，这是最重要的考量。”
Adani最近与韩国POSCO Engineering & Construction Co Ltd 合作为本项目兴建铁路。Adani的目标为在2017年开始投产，落后原定目标三年。
目前尚未能取得Adani对此项计划获批的评论。Adani的港口计划先前已获政府许可，但受到环保团体以及海洋旅游业者的质疑。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。