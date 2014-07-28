澳洲矿业：Adani的160亿美元Carmichael煤炭项目获政府批准

路透墨尔本7月28日 - 澳洲政府周一批准印度企业Adani Mining Pty Ltd(IPO-AMPL.L)颇具争议性的165亿澳元(155亿美元)Carmichael煤炭及铁路项目，但附带有保护地下水严格条件。

位于昆士兰州的Carmichael可望以年产能6,000万吨成为澳洲最大煤矿，但该项计划引发环保团体和海洋旅游业者的抗议，担心会造成炭污染以及从接近大堡礁的一处港口出口煤炭。

澳洲环境部长Greg Hunt在声明稿中称，“严格的条件将确保环境保护，这是最重要的考量。”

Adani最近与韩国POSCO Engineering & Construction Co Ltd 合作为本项目兴建铁路。Adani的目标为在2017年开始投产，落后原定目标三年。

目前尚未能取得Adani对此项计划获批的评论。Adani的港口计划先前已获政府许可，但受到环保团体以及海洋旅游业者的质疑。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)